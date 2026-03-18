Tuttosport – io meglio di Higuain e Crespo solo due 9 davanti a me in Argentina

Su social si sono scatenate discussioni dopo la pubblicazione di un commento che mette in evidenza come un calciatore argentino si consideri superiore a Higuain e Crespo, posizionandosi come il miglior attaccante davanti a soli due 9 in Argentina. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno iniziato a confrontarsi sui risultati e le qualità dei giocatori menzionati. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito tra gli utenti online.

2026-03-18 14:02:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Lautaro Martínez si è lasciato andare a una riflessione personale durante un’intervista concessa a Racing Radio, mettendosi a confronto con alcuni dei più grandi centravanti argentini di sempre. L’attaccante dell’ Inter ha partecipato a una sorta di gioco insieme al giornalista Pollo Álvarez, chiamato a stilare una graduatoria tra nove numeri 9 iconici. Tra i nomi proposti figuravano campioni che hanno segnato epoche diverse, sia in Argentina che in Europa. Un contesto che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e appassionati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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