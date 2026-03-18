Tutto pronto per la Maratonina di Pistoia

Pistoia si appresta a ospitare la 37ª edizione della Maratonina di Pistoia, che si svolgerà domenica 22 marzo 2026. L'evento è un punto di riferimento nel calendario podistico toscano e richiama atleti e appassionati da diverse regioni. La città si organizza per accogliere partecipanti e pubblico, con le strade che saranno interessate dalla corsa.

Pistoia, 18 marzo 2026 – Pistoia si prepara ad accogliere la 37ª edizione della Maratonina di Pistoia, appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico toscano in programma domenica 22 marzo 2026. L’organizzazione è curata da ANCoS APS di Confartigianato, con la collaborazione del Club Alpino Italiano e dell’Atletica Pistoia, in co-promozione con il Comune di Pistoia. La manifestazione si svolge sotto l’egida della UISP – Comitato di Pistoia – e con il patrocinio del CONI. La partenza è prevista dalla zona industriale di Sant’Agostino, punto logistico ideale per gestire il grande afflusso di partecipanti. La gara sarà valida come Campionato Provinciale UISP di Pistoia per tutte le categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto pronto per la Maratonina di Pistoia Articoli correlati Pistoia: la maratonina dove la disabilità diventa vittoriaLa Maratonina di Pistoia: un percorso fatto di inclusione e solidarietà Tra le strade di Pistoia, un evento sportivo sta per trasformarsi in un... Aida inaugura il 2026 al teatro Galli: tutto pronto per la Prima di Capodanno. Tre recite da tutto esauritoCresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e simbolici della stagione culturale cittadina che registra il sold out in prevendita per tutte...