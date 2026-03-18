Tutti gli uomini del Pentagono che potrebbero guadagnare dalla guerra in Iran | i casi Feinberg Berkowitz e altri

Alcuni funzionari e imprenditori legati al Pentagono potrebbero beneficiare finanziariamente dalla guerra in Iran, tra cui figure come Feinberg, Berkowitz e altri. Mentre gli Stati Uniti hanno già speso circa 11 miliardi di dollari per le operazioni militari, si parla di potenziali vantaggi economici per alcune persone coinvolte nei raid. La questione riguarda chi, all’interno del sistema, potrebbe trarre profitto da questa situazione.

Se la guerra in Iran sta già costando gli Stati Uniti già 11 miliardi di dollari c’è chi, da quei raid, ci potrebbe guadagnare. Il fenomeno è quello della “porta girevole” (revolving door) con passaggi tra i vertici delle aziende belliche e il Pentagono, che secondo molti osservatori non nobilitano l’incarico politico ricevuto. Ci sono due profili in particolare a esser sulla bocca di tutti in questo momento: uno è Steven Feinberg, vice segretario alla Difesa, miliardario ed ex amministratore delegato della Kerberos Capital Management. L’altro è Mark Berkowitz, il sottosegretario alla Difesa per la politica spaziale. Le porte di Feinberg (con il trust ai figli) e le azioni di Berkowitz. 🔗 Leggi su Open.online

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