Zendaya ha confermato di non essersi sposata con Tom Holland, mettendo fine alle speculazioni nate online. Dopo aver attirato l’attenzione di molti, l’attrice ha spiegato che le voci riguardanti un matrimonio segreto sono false. La notizia si diffondeva rapidamente sui social, ma lei ha deciso di chiarire la verità su questa vicenda.

Zendaya rompe il silenzio su una delle voci più virali degli ultimi giorni: il presunto matrimonio segreto con Tom Holland. L’attrice, ospite del programma Jimmy Kimmel Live!, ha affrontato con ironia e sorpresa l’ondata di notizie nate da alcune immagini circolate online. Il punto è semplice ma significativo: quelle foto, che sembravano ritrarre il giorno delle nozze, non sono reali. Sono state create con l’intelligenza artificiale, ma hanno convinto quasi tutti. Durante l’intervista, Zendaya ha raccontato un dettaglio che rende il caso ancora più interessante: non solo i fan, ma anche persone a lei vicine hanno creduto che si fosse sposata davvero. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti certi delle nozze, ma Zendaya rivela il trucco che ha ingannato il web

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