TS – Mi hai preso giuro su mia madre Kolarov-Djimsiti rissa sfiorata | Inter-Atalanta show Bordocam

Durante la partita tra Inter e Atalanta, si è verificata una rissa tra Kolarov e Djimsiti, che ha richiesto l’intervento dei presenti per placare gli animi. Testimoni riferiscono che Kolarov avrebbe detto a Djimsiti:

2026-03-17 20:20:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: La ventinovesima giornata di Serie A potrebbe aver dato dei verdetti per quanto riguarda il proseguo di stagione. La Juventus con la vittoria a Udine per 1-0 si è portata a solo un punto dalla zona Champions, cui al momento al quarto posto c’è il Como, che ha battuto la Roma nello scontro diretto per 2-1. In ottica scudetto, il Milan non è riuscito ad accorciare le distanze dall’Inter capolista, fermata a San Siro dall’Atalanta in una partita piena di dettagli, retroscena e proteste dovute a episodi dubbi, tutti documentati nel nuovo episodio di Bordocam di Dazn. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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