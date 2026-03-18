Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non c’è il rischio di un conflitto prolungato in Iran, rassicurando sulla volontà di evitare una guerra lunga. La sua affermazione è stata rilasciata durante un evento a Auburn Hills, dove ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono impegnarsi in un conflitto che si prolunghi nel tempo.

Non c'è il rischio che gli Stati Uniti rimangano impantanati in un conflitto prolungato in Iran. Lo ha assicurato il vicepresidente Usa, JD Vance, in un intervento ad Auburn Hills. Il presidente Usa Donald Trump "non è interessato a invischiarci nel genere di pantani di lungo termine che abbiamo visto negli anni passati", ha detto Vance che, secondo numerose ricostruzioni mediatiche, era contrario al conflitto. "Conosco Trump e so che con lui questo rischio non c'è affatto", ha detto ancora Vance. Come riporta Bloomberg, domani il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, assieme ad altri funzionari dell'amministrazione Trump incontrera i dirigenti delle compagnie del settore petrolifero presso l'American Petroleum Institute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Trump non vuole guerra lunga". Iran, la promessa di Vance

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