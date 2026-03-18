Trump | Credo che avrò l’onore di prendere Cuba

Donald Trump ha dichiarato di credere di avere l’onore di prendere Cuba, nel quadro di una politica estera che include anche Venezuela e Iran. A meno di un anno e due mesi dal suo ritorno a Washington, questa strategia si manifesta attraverso azioni già avviate o pianificate. Le sue dichiarazioni vengono rese pubbliche in un momento in cui la sua attenzione si concentra su questioni di politica internazionale.

Venezuela, Iran, Cuba. Questo il programma della politica estera muscolare di Donald Trump, attuato o in cantiere, a meno di un anno e due mesi dal suo ritorno a Washington. Secondo gli osservatori, l’estrazione da Caracas del dittatore venezuelano Nicolás Maduro, ha incoraggiato il tycoon a tentare una mossa ancora più audace e senza precedenti contro il regime iraniano. Se la prima tessera del domino dell’agenda del capo della Casa Bianca sembra essere caduta senza provocare grandi sconvolgimenti - inaugurando la stagione del regime change “alla Delcy”, la pragmatica vice di Maduro alla guida del Venezuela col benestare del leader statunitense - la seconda, ancora in bilico, rischia di impantanare ancora una volta l’America in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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