Trump consenso e verità sul Russiagate | l' appuntamento con Simona Mangiante Papadopoulos | GUARDA

Nella nuova puntata di “Come States?” Eleonora Tomassi intervista Simona Mangiante Papadopoulos, italiana residente in California e moglie di George Papadopoulos, ex consigliere della campagna di Donald Trump. L’intervista si concentra sul consenso e sulla verità riguardo al Russiagate, offrendo spunti sui fatti legati a questa vicenda e sul ruolo di alcune figure coinvolte. La puntata è disponibile online per la visione.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Simona Mangiante Papadopoulos, italiana che vive in California e moglie di George Papadopoulos, ex consigliere della campagna di Donald Trump. Con lei analizziamo l'America di oggi: il consenso che continua a circondare Trump, anche in uno Stato simbolo dei democratici come la California, e il cambiamento dell'elettorato repubblicano diventato MAGA. Si parla anche di New York sotto la guida di Mamdani, descritta come il simbolo di una crisi politica e amministrativa sempre più evidente nelle grandi città progressiste. Ampio spazio al Russiagate, lo scandalo che ha segnato gli anni della presidenza Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump, consenso e verità sul Russiagate: l'appuntamento con Simona Mangiante Papadopoulos | GUARDA Articoli correlati La Roma contro il Napoli con Malen e Dybala (Mangiante)Il giornalista di Sky Sport: "Contro il Napoli torna dal 1' la coppia Malen-Dybala. Su Netflix La sua verità si guarda con facilità, ma lascia poco allo spettatore dopo i titoli di codaLa serie: La sua verità (His & Hers) (2026) Titolo originale: His & Hers Ideatore: William Oldroyd Regia: William Oldroyd, Anja Marquardt...