Trump ai politici irlandesi critici sull' operazione in Iran | ' Siete fortunati che io esista' – Il video

Durante un intervento pubblico, un politico statunitense ha affermato che i politici irlandesi critici sull’operazione in Iran sono fortunati che lui esista, aggiungendo che questa è tutta la sua dichiarazione. La frase è stata pronunciata in un momento di tensione e viene riportata in un video diffuso dall’Agenzia Vista. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i media e il pubblico.

(Agenzia Vista) Washington, 18 marzo 2026 "Senta. è fortunato che io esista. È tutto quello che posso dire. Perché se permetti a paesi malati e dementi — e lo sono, dementi — di avere armi nucleari, tutti in tutto il mondo dovrebbero essere molto grati. E sono deluso dalla NATO, molto deluso; sono deluso anche da un paio di altri paesi. Ma dovrebbero essere molto grati che questo gruppo di persone la pensi come noi. Perché se a un paese come l'Iran fosse permesso di avere il potere di un'arma nucleare. se non li avessimo fermati. io li ho fermati due volte", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Siete spazzatura e io sull’isola di Epstein non sono mai andato”: Donald Trump furioso contro i Grammy Awards 2026, Bad Bunny e il presentatoreIl presidente USA si dice pronto ad azioni legali contro le accuse di essere stato sull’isola del magnate Jeffrey Epstein “I Grammy Awards sono il...

Trump "Decido io sull’Iran"Il Medio Oriente è in fiamme, il conflitto rischia di allargarsi e il presidente Usa, Donald Trump vuole già gestire il cambio di regime a Teheran a...

Trump ai politici irlandesi critici sull'operazione in Iran: 'Siete fortunati che io esista

Altri aggiornamenti su Trump ai politici irlandesi critici...

Discussioni sull' argomento Il premier irlandese non cade nelle provocazioni di Trump e difende Starmer; Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 18 marzo | Tutti i segni; L’irlandese Micheal Martin e Trump in un imbarazzante scambio di battute nel giorno di San Patrizio; L’Irlanda chiede un percorso migratorio speciale verso gli Stati Uniti.

Trump ai politici irlandesi critici sull'operazione in Iran: 'Siete fortunati che io esista'(Agenzia Vista) Washington, 18 marzo 2026 Senta... è fortunato che io esista. È tutto quello che posso dire. Perché se permetti a paesi malati e dementi — e lo sono, dementi — di avere armi nucleari, ... msn.com

Altro che raid “tecnici”. Altro che bersagli militari. Dietro la morte di Ali Larijani si muove un retroscena da guerra fredda 2.0: quello della partita sotterranea tra Donald Trump e Israele sul futuro dell’Iran. Perché Larijani – raccontano fonti di intelligence – non er - facebook.com facebook

#ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com