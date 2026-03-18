Trovate qualcuno che vi guardi come Damiano David guarda Dove Cameron sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party
Mentre l'attrice era al centro dei flash in un abito con strascico, Damiano David si è avvicinato a lei sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party. Il cantante dei Måneskin ha rivolto uno sguardo intenso verso l'attrice, attirando l'attenzione dei presenti. La scena è stata catturata da numerosi fotografi, creando un momento di grande attenzione tra il pubblico.
La scena galeotta è stata la seguente: Dove Cameron, in abito da diva con strascico, posa in favore di flash, lasciando che i fotografi catturino il suo profilo migliore. Poco distante, un passo più indietro rispetto ai riflettori, Damiano David osserva la sua promessa sposa con aria completamente rapita. Viso inclinato e un mezzo sorriso, occhi in contemplazione di Dove Cameron. Il cantante non sapeva di essere fotografato a sua volta e ha finito così per regalare uno sguardo senza filtri e carico di affetto verso la compagna. Va da sé che TikTok si sia scatenato a suon di «Trovate qualcuno che vi guardi come Damiano David» e che, anche se tra i due non c'è stata un'interazione ravvicinata, l'espressione del cantante abbia avuto più risonanza di tante parole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Io che durante il #concerto di #damianodavid guardavo #dovecameron #reaction #sorpresa #disney
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