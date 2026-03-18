Mentre l'attrice era al centro dei flash in un abito con strascico, Damiano David si è avvicinato a lei sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party. Il cantante dei Måneskin ha rivolto uno sguardo intenso verso l'attrice, attirando l'attenzione dei presenti. La scena è stata catturata da numerosi fotografi, creando un momento di grande attenzione tra il pubblico.

La scena galeotta è stata la seguente: Dove Cameron, in abito da diva con strascico, posa in favore di flash, lasciando che i fotografi catturino il suo profilo migliore. Poco distante, un passo più indietro rispetto ai riflettori, Damiano David osserva la sua promessa sposa con aria completamente rapita. Viso inclinato e un mezzo sorriso, occhi in contemplazione di Dove Cameron. Il cantante non sapeva di essere fotografato a sua volta e ha finito così per regalare uno sguardo senza filtri e carico di affetto verso la compagna. Va da sé che TikTok si sia scatenato a suon di «Trovate qualcuno che vi guardi come Damiano David» e che, anche se tra i due non c'è stata un'interazione ravvicinata, l'espressione del cantante abbia avuto più risonanza di tante parole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trovate qualcuno che vi guardi come Damiano David guarda Dove Cameron (sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party)

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