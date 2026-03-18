Trotto spettacolo al Visarno Il ’Gp Duomo’ a Dany Capar

All'ippodromo Visarno di Firenze si è svolto il 80° Gran Premio del Duomo, una corsa importante del calendario ippico. La competizione ha visto in pista numerosi cavalli e fantini, con l’attenzione puntata sulla vittoria finale. L’evento ha attirato pubblico e appassionati, che hanno assistito alle batterie e alla corsa conclusiva. La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori.

L’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze ha celebrato il prestigioso 80° Gp Duomo (montepremi euro 165.000), Gruppo 1 sui 1600 metri, promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf. Il cavallo fiorentino Dany Capar, portacolori di Leonardo Cecchi, in coppia con Alex Gocciadoro è stato l’indiscusso protagonista e ha bissato il successo centrato nel 2025. Dany Capar si è affermato al comando della corsa in 1.10.5, uguagliando il record di Urlo dei Venti. Al via Dany Capar, figlio di Exploit Caf, è scattato in testa in 12.7, giungendo poi al km con un eccellente ritmo, affiancato da Funny Gio. Il vincitore Dany Capar concludeva i 600 finali in 41. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trotto spettacolo al Visarno. Il ’Gp Duomo’ a Dany Capar Articoli correlati Memorial Branchini. Super trotto al Visarno. Vince Ideal TurdanceNel Memorial Fausto Branchini Ideal Turdance superstar, driver Gocciadoro, che svetta in 1. Grande trotto al Visarno. La classifica dei driver. Di Nardo supera tuttiUfficializzata la classifica Driver 2025 riferita all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Contenuti utili per approfondire Dany Capar Temi più discussi: Ippica, Firenze: Dany Capar straripante, l’80° Gran Premio Duomo è ancora suo; Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio Duomo; Ippica - Si corre domani al ’Visarno - Cesare Meli’. Firenze torna capitale del trotto. Grande attesa per il GP Duomo. Ippica, Firenze: Dany Capar straripante, l’80° Gran Premio Duomo è ancora suoIl figlio di Exploit Caf si riconferma campione con Alessandro Gocciadoro e il proprietario Leonardo Cecchi: in testa da un capo all’altro eguagliando il record della corsa ... tuttosport.com Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio DuomoAll’ippodromo Visarno-Cesare Meli dieci campioni al via si sfideranno nello storico Gruppo I dal respiro internazionale ... tuttosport.com DANY CAPAR BIS & RECORD NEL DUOMO DI FIRENZE, MA CHE FUNNY GIO... È cambiato giorno, ora e numero di pettorale, ma il risultato del Gran Premio #Duomo di #Firenze non cambia. A vincere, un anno dopo, sono ancora Alessandro #Gocciado - facebook.com facebook Premio Duomo Firenze - Attelé - Groupe I - 5 ans et plus - 1600m - Autostart - 10 Pts - 165 000 € Dany Capar (m7) (Ity) Gocciadoro Alessandro Banderas Bi Funny Gio 1'10"50 (Exploit Caf - Sueia Della Luna) Gocciadoro Alessandro Cecch x.com