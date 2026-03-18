Le segreterie territoriali di Ravenna di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno espresso dolore e indignazione per un grave incidente sul lavoro avvenuto nella notte nel porto di Ravenna. La notizia riguarda un episodio che ha coinvolto lavoratori presenti sul sito portuale, senza dettagli sulle cause o sui feriti. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi che evidenziano i rischi presenti sul fronte lavorativo.

Dolore e indignazione. Le segreterie territoriali di Ravenna di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "esprimono profondo dolore e ferma indignazione per l’ennesimo, gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte presso il porto di Ravenna. Durante le operazioni di ormeggio della nave Pgc Aratus alla banchina Polimeri 1, un marittimo a bordo della nave rimorchiata è rimasto impigliato in un cavo con serissime conseguenze per la sua salute. Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità competenti, questo evento ripropone con forza il tema della sicurezza nelle operazioni portuali e dei lavoratori marittimi a bordo nave". Continua la nota dei sindacati: "Non possiamo accettare che un lavoratore rischi la vita o l’integrità fisica nello svolgimento delle proprie mansioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppi i rischi sul lavoro, è inaccettabile"

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