Triumph Daytona 660 MY26 | più sportiva più precisa

La Triumph Daytona 660 MY26 è stata presentata come una nuova versione di una sportiva di media cilindrata, con aggiornamenti che migliorano il comportamento e l’estetica. La moto si distingue per un design più aggressivo e per una maggiore precisione nella guida. La casa produttrice ha introdotto modifiche tecniche e stilistiche per rendere il modello più competitivo nel suo segmento.

(Adnkronos) – La nuova Triumph Daytona 660 MY26 segna un passo avanti deciso nel segmento delle sportive di media cilindrata, grazie a un pacchetto di aggiornamenti mirati che ne esaltano carattere, dinamica e piacere di guida. Il progetto evolve senza tradire l’identità del modello, mantenendo un equilibrio tra sportività e fruibilità quotidiana.c Tra gli interventi più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition: più sportiva, più esclusivaTriumph presenta la nuova Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, versione speciale della sua muscolosa naked retrò che sarà disponibile in Italia da... Triumph, tutte le novità di Trident 660 e Tiger Sport 660Il celebre marchio britannico svela le nuove Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660. Triumph daytona 660 2025 edition Contenuti e approfondimenti su Triumph Daytona Temi più discussi: Triumph Daytona 660 MY26 – La sportiva di Hinckley si aggiorna; Moto - News, Triumph Daytona 660 MY26: la sportiva inglese guarda alle performance; Triumph Daytona 660 MY26: l’evoluzione della specie tra pista e strada [GALLERY]; Nuova Triumph Daytona 660 MY26, tutte le novità. Triumph Daytona 660 MY26: più sportiva, più precisaNuova Triumph Daytona 660 MY26: più sportiva con sospensioni Showa regolabili, Shift Assist e pneumatici Metzeler ... adnkronos.com Triumph Daytona 660 MY26: la sportiva inglese guarda alle performanceMoto - News: Sospensioni Showa regolabili, Triumph Shift Assist di serie, pneumatici Metzeler più performanti e tre nuove colorazioni dal carattere ancora più deciso ... gpone.com Triumph rinnova la sportiva Daytona 660 Triumph Motorcycles presenta la rinnovata Daytona 660, con alcuni aggiornamenti rilevanti che portano la sportiva di media cilindrata ad un livello superiore, migliorandone l’animo sportivo e il look, pur mantenendon - facebook.com facebook #DAYTONA200 Qualche nota e statistiche inerenti una 84^ edizione della 200 miglia di Daytona già entrata nella storia. Con 5 vittorie Josh Herrin (2010, 2023, 2024, 2025, 2026) diventa insieme a Scott Russell (1992, 1994, 1995, 1997, 1998) e Miguel Du x.com