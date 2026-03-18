Trieste vince 82-76 | addio dignitoso alla BCL

La pallacanestro Trieste ha battuto La Laguna Tenerife con il punteggio di 82-76 al PalaRubini, conquistando una vittoria che le permette di salutare la Basketball Champions League con onore. La partita si è disputata davanti al pubblico di casa, con la squadra che ha concluso la competizione in modo positivo nonostante l’eliminazione. La sfida si è svolta senza particolari incidenti o eventi straordinari.

La vittoria della Pallacanestro Trieste contro La Laguna Tenerife al PalaRubini ha segnato un addio inaspettato ma pieno di dignità alla Basketball Champions League. Nel confronto valido per l’ultima giornata del girone L delle Top 16, i giuliani hanno superato gli spagnoli con il punteggio finale di 82-76, chiudendo un percorso europeo che aveva la squadra triestina chiudere all’ultimo posto del girone con soli sei punti e una sola vittoria su cinque incontri disputati. Questa partita, definita come il canto del cigno per la compagine guidata da Francesco Taccetti, si è trasformata in un evento dove il risultato non è stato l’unico indicatore di successo, ma anche la dimostrazione di una capacità di reazione superiore alle aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste vince 82-76: addio dignitoso alla BCL Articoli correlati Fiorenzuola Bees vince sofferta a Lumezzane: 82-76, Mariani decisivo per una vittoria cruciale salvezza.Fiorenzuola Bees riscatta la pesante sconfitta di una settimana fa e torna alla vittoria espugnando il campo di Lumezzane con un risultato finale di... Guerri Napoli sfiora l’impresa, ma Tortona passa 82-76 all’Alcott ArenaRimonta incompleta degli azzurri della Guerri Napoli nel finale: Vital decisivo, Magro duro nel postpartita: «Troppi errori imperdonabili» La Guerri... Una raccolta di contenuti su Trieste vince Temi più discussi: Super Ramsey, Trieste batte Tenerife; Ramsey-show e Trieste vince in volata contro Tenerife (82 – 76); A Praga Trieste lotta con orgoglio, Nymburk la vince nel finale: biancorossi eliminati dalla BCL; Trieste eliminata dalla BCL: Nymburk vince 82-76 e vola ai quarti di finale. Super Ramsey, Trieste batte TenerifeNella Champions League di basket, successo dei biancorossi in rimonta: 82-76. Una vittoria che non basta per la qualificazione ... rainews.it Trieste eliminata dalla BCL: Nymburk vince 82-76 e vola ai quarti di finaleL'avventura della Pallacanestro Trieste in Basketball Champions League giunge ufficialmente al termine: l'ERA Basketball Nymburk si impone con il risultato di 82-76 e si qualifica ai quarti di finale. msn.com LA PALLACANESTRO TRIESTE VINCE LO SCONTRO CON TRENTO: AL PALATRIESTE SI CHIUDE 84-78 foto di Walter Angelica Il PalaTrieste torna ad accendersi e i biancorossi rispondono con una vittoria importante. La Pallacanestro Trieste supera l’Aqu - facebook.com facebook La Pallacanestro Trieste lotta ma esce sconfitta in Basketball Champions League: vince Nymburk @Sportando x.com