Trieste | 31 punti di Ramsey e il clamoroso rimontone

Al PalaRubini di Trieste si è conclusa la partita tra la squadra di casa e l’avversaria internazionale, con i padroni di casa che hanno ottenuto 31 punti di Ramsey. La gara si è conclusa con un’inaspettata rimonta da parte della squadra ospite, determinando la vittoria finale e segnando ufficialmente la fine della partecipazione italiana alla Basketball Champions League 2025-2026.

Il PalaRubini di Trieste ha ospitato la vittoria finale che sancisce l’addio dei colori italiani alla Basketball Champions League 2025-2026. Jahmi’us Ramsey ha firmato un exploit da 31 punti, con una sequenza consecutiva di 17 realizzazioni nell’ultimo quarto che ha permesso al club giuliano di superare La Laguna Tenerife per 82-76. L’incontro si è chiuso con un punteggio netto a favore dei padroni di casa, ma il vero protagonista della serata non è stato solo il risultato finale, bensì la capacità di ribaltare uno svantaggio iniziale grazie a un’azione individuale dirompente. Mentre la competizione europea vede ora i quarti di finale riservati ad altre squadre come AEK Atene o Alba Berlino, i biancorossi hanno dimostrato una resilienza tattica che va oltre il semplice conteggio dei punti segnati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: 31 punti di Ramsey e il clamoroso rimontone Articoli correlati Basket: Trieste saluta la Champions League battendo Tenerife. Clamoroso Ramsey nell’ultimo quartoSi conclude con una vittoria per Trieste l’edizione 2025-2026 di Basketball Champions League. Trieste vince 84-78: Ramsey e Toscano-Anderson decidonoLa Pallacanestro Trieste ha riportato il sorriso nella sua caserma di gioco, il PalaRubini, battendo per 84-78 l’Aquila Basket Trento in un incontro... Contenuti utili per approfondire Trieste 31 punti di Ramsey e il... Temi più discussi: Serie A Gold alla pausa in equilibrio: Bolzano, Trieste e Pressano rientrano nella lotta Play-off; Trieste batte la Dolomiti Energia Trentino 84-78; Crollo a Reggio Emilia per Trieste, sconfitta al PalaBigi 97 a 61; Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata. Reggio Emilia, i 36 punti di scarto su Trieste la quinta miglior vittoria nella storia in Serie ALa UNA Hotels Reggio Emilia ha battuto, nell'anticipo del sabato, la Pallacanestro Trieste con il punteggio finale di 97-61, lasciando ai giuliani solo 19 punti nei quarti centrali. I 97 ... pianetabasket.com DIRETTA/ Varese Trieste (risultato finale 84-69), due punti fondamentali per la salvezza (21 dicembre 2025)Termina la diretta del secondo quarto e quindi del primo tempo della sfida di serie A di Basket tra Varese e Trieste, un match intenso e con un punteggio basso ma che vede entrambe le squadre ... ilsussidiario.net TAJANI A TRIESTE PER I 30 ANNI DELL’INCE E PER IL FORUM IMEC. - facebook.com facebook Maltempo da Nord a Sud, allagamenti ed evacuazioni in Calabria, in arrivo la bora forte a Trieste x.com