Treviso studente ferito a scuola per un gioco pericoloso | il sedicenne sviene dopo una presa al collo di un compagno la dirigenza scolastica valuta la sospensione con obbligo di frequenza

A Treviso, un sedicenne è stato ferito durante una partita tra studenti in una scuola, svanendo dopo una presa al collo da parte di un compagno. La scuola sta considerando la sospensione con obbligo di frequenza. A Montebelluna, un altro studente è stato colpito gravemente in una scuola durante un gioco rischioso.

Montebelluna: studente ferito gravemente a scuola a causa di un gioco pericoloso. Il preside annuncia severi provvedimenti per il compagno L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Frosinone, studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite: caccia all’aggressore fuggitoAttimi di tensione questa mattina in provincia di Frosinone, dove un normale ingresso a scuola si è trasformato in un episodio di violenza. “Minacciato con un coltello al collo dopo una lite”: studente 17enne ferito davanti a scuola a Sora, si cerca l’aggressoreUn ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, a Sora. Aggiornamenti e notizie su Treviso studente ferito a scuola per un... Discussioni sull' argomento Al volante di una Mercedes investe un ragazzo di 21 anni: il giovane, gravemente ferito, è stato elitrasportato in ospedale in codice rosso; Asili senza il pulmino, al via il sondaggio per il doposcuola. L’assessore: Necessario conoscere i numeri di chi ha bisogno del servizio; Diciottenne trovato nel parchetto con un coltello piantato in gola; Notte di fuoco nel Trevigiano: assalti a 4 bancomat giostraio ferito grave. Torna Treviso Giallo, la rassegna che unisce letteratura, criminologia e giornalismo - facebook.com facebook