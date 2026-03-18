Treviso | lo scandalo sessuale e il silenzio dei media

A Treviso, uno scandalo sessuale coinvolge figure politiche locali, attirando l’attenzione dei cittadini e dei media. Tuttavia, nelle ultime settimane, i media locali hanno evitato di approfondire la questione, mantenendo un certo silenzio sull’accaduto. La vicenda si inserisce in un contesto in cui la politica e le questioni giudiziarie si mescolano con la campagna referendaria in corso nella regione.

La scena politica italiana si è trasformata in un palcoscenico dove le regole della par condicio vengono interpretate con estrema elasticità, mentre scandali personali e questioni burocratiche si intrecciano con la campagna per il referendum. Tra accuse di abusi sessuali coinvolgenti una giornalista e i suoi familiari, polemiche sul diritto di voto dei fuorisede e manifestazioni femministe contro l’attuale sistema giudiziario, il mediatico offre uno spaccatura profonda. Mentre alcuni canali televisivi vengono sanzionati per squilibri nella copertura elettorale, altri rispondono con critiche incrociate che rivelano una logica di scontro piuttosto che di dibattito costruttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sono davvero felice e commosso che siate venuti in tantissimi ad ascoltarmi. Non immaginavo di ricevere un'accoglienza così calorosa da almeno 150 persone accorse a Treviso da varie città della provincia senza considerare le decine di persone che affollav x.com