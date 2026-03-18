Un uomo di ottant’anni è deceduto dopo essere stato investito da un tir mentre attraversava in piazza Ovidio. La vittima, noto come habitué della zona, chiedeva offerte ai passanti nei pressi del mercato. Sul luogo dell’incidente sono stati tracciati dei segni di gesso sull’asfalto, che indicano la traiettoria dell’auto. La scena si sviluppa lungo il percorso dal piccolo spartitraffico fino alla rotatoria centrale.

Milano, 18 marzo 2026 – I segni di gesso sull’asfalto disegnano una traiettoria che dal piccolo spartitraffico all’angolo con via Salomone porta alla rotonda centrale di piazza Ovidio. Proprio in quel punto, a circa sette metri dalle strisce pedonali con semaforo, avrebbe attraversato Ghelimi Layachi, l’ottantunenne marocchino travolto nel primo pomeriggio di ieri da un tir guidato da un cinquantasettenne. Stando alle prime informazioni, il camion è passato col verde alle 14.20 per proseguire verso via Mecenate: l’autista si è trovato davanti all’improvviso l’anziano pedone e non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto. Il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto da un tir mentre attraversa in piazza Ovidio, muore l’ottantenne Ghelimi Layachi: “Habitué, chiedeva offerte in zona”

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