Trattative con l’Iran e nuove rotte l’Iraq cerca di far uscire il suo petrolio dal blocco di Hormuz

L’Iraq sta cercando di trovare nuove rotte per esportare il suo petrolio, che è attualmente bloccato nel contesto delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. Le trattative con l’Iran si concentrano su possibili accordi per superare il blocco dello stretto di Hormuz, mentre il Paese cerca di uscire dalla situazione di stallo causata dai conflitti nella regione.

L’Iraq prova a districarsi nel quadro della Terza guerra del Golfo e a cercare una via d’uscita per il suo petrolio, paralizzato dall’assalto di Usa e Israele all’Iran e dalla risposta di Teheran che ha portato al sostanziale blocco dello stretto di Hormuz. In campo trattative dirette con l’Iran per il transito delle petroliere e la riscoperta di un vecchio oleodotto: misure d’emergenza per fermare il rischio di una decapitazione energetica del Paese mediorientale. Geopolitica e finanza sono settori sempre più interconnessi. Andrea Muratore li racconta in “Follow the Money”, il nuovo corso on demand di “InsideOver”. Pressoché fermi i... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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