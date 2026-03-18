Trasporti | Assoutenti serve coordinamento cantieri Metro C Roma o priorita’ a tram

Assoutenti ha chiesto un maggiore coordinamento tra i cantieri della metro C a Roma, sottolineando che i disagi quotidiani dei cittadini non possono continuare per oltre dieci anni senza nuovi servizi di trasporto. La richiesta evidenzia l’urgenza di priorizzare interventi come il potenziamento dei tram per alleviare i disagi e migliorare la mobilità urbana.

I cittadini chiedono un coordinamento immediato dei cantieri per evitare disagi prolungati. Assoutenti lancia un appello per la tranvia. I cittadini “non possono attendere oltre dieci anni per vedere nuovi servizi di trasporto mentre subiscono disagi quotidiani. Serve un coordinamento immediato dei cantieri o, in alternativa, dare priorità alla realizzazione della tranvia”. Questa è stata la dichiarazione dell’associazione Assoutenti, intervenuta ieri in commissione congiunta Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Municipio Roma I, riguardo ai lavori della Metro C e al loro impatto sul progetto del tram Tva (tratta Vaticano-Argentina).... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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