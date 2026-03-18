L’AORN Ospedali dei Colli ha confermato la sospensione dell’attività trapiantologica pediatrica, decisa il 5 febbraio e resa ufficiale tramite comunicato. La decisione riguarda le procedure di trapianto per i bambini presso l’ospedale e rimane in vigore da quella data. La notizia è stata diffusa dall’azienda tramite una nota ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sospensione dell’attività trapiantologica pediatrica presso l’AORN Ospedali dei Colli, che si è formalmente resa operativa lo scorso 5 febbraio, è stata comunicata dall’azienda attraverso una nota ufficiale. Il provvedimento si è reso necessario dopo il tragico evento che ha coinvolto il piccolo Domenico Caliendo, come spiegato nel documento. A seguito di una valutazione approfondita, è stata riscontrata l’assenza di altri bambini in lista per il trapianto cardiaco pediatrico, giustificando così la temporanea chiusura del servizio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Trapianti pediatrici: Monaldi conferma la sospensione decisa il 5 febbraio.

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