Tram a Milano | il conducente tace è in shock dopo

Il conducente del tram coinvolto nell’incidente di via Vittorio Veneto a Milano ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio delle autorità, mantenendo il silenzio. L’uomo si trova attualmente in stato di shock e non ha fornito dettagli sull’accaduto. La procura ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Il conducente del tram coinvolto nel drammatico incidente di via Vittorio Veneto ha esercitato il diritto al silenzio durante l’interrogatorio condotto dalle procure. Il dipendente dell’ATM, alla guida del veicolo che il 27 febbraio scorso è finito contro un palazzo, non ha risposto alle domande delle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara. Gli avvocati Mirko Mazzali e Benedetto Tusa hanno chiarito che il tranviere accusato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose si trova ancora in stato di shock post-traumatico. La dinamica giudiziaria e le condizioni psicologiche. L’assenza di dichiarazioni da parte dell’imputato non deve essere letta come ammissione di colpa, ma come riflesso della gravità dello schianto avvenuto a fine febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tram a Milano: il conducente tace, è in shock dopo Articoli correlati Tram deragliato a Milano, indagato il conducenteIl conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di disastro ferroviario... Milano, indagato il conducente del tram deragliatoÈ indagato per disastro ferroviario Il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano,... Contenuti e approfondimenti su Tram a Milano il conducente tace è in... Temi più discussi: Deragliamento del tram 9 a Milano: il video dalle telecamere interne; Tram deragliato a Milano: focus su telefono autista, scatola nera e protocollo; Tram deragliato a Milano, il tranviere non risponde ai magistrati. L'avvocato: Non era al telefono; Tram deragliato a Milano, gli attimi prima dell'incidente a bordo del mezzo. VIDEO. Tram deragliato a Milano, il giallo degli sms cancellati: sequestrato il telefono dell’ispettore AtmNel mirino degli inquirenti una chat sparita tra il controllore e il tranviere indagato: verifiche su eventuali pressioni per eliminare i messaggi ... affaritaliani.it Tram deragliato a Milano, Procura al lavoro per ricostruire secondo per secondo il tragitto: le ipotesiSi cerca di capire se il tramviere alla guida possa essere stato al telefono o si sia distratto prima dello schianto ... adnkronos.com I pali feriti del tram a Milano in piazza della Repubblica. - facebook.com facebook Sciopero nei cantieri del tram, dipendenti Alstom sul piede di guerra x.com