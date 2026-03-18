Tragedia sulle Alpi | cabinovia precipita in Svizzera una vittima

Una cabina di un’ovovia nella località sciistica di Engelberg, in Svizzera, è precipitata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’incidente è avvenuto oggi, provocando la morte di una persona. La cabina era in servizio sulla tratta che collega diverse parti della zona sciistica. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e le operazioni di recupero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella località sciistica di Engelberg. AOSTA, 18 marzo 2026. Un grave incidente si è verificato nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, dove una cabina di un’ovovia è precipitata a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Il forte vento, con raffiche fino a 130 kmh, avrebbe provocato la caduta dell’impianto, causando la morte di una persona. La dinamica e le prime ricostruzioni. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale del Nidvaldo, la vittima si trovava da sola all’interno della cabina al momento dell’incidente. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sulle Alpi: cabinovia precipita in Svizzera, una vittima Articoli correlati Precipita una cabinovia in Svizzera a causa del forte vento: c'è una vittimaUna persona è deceduta a seguito dell’incidente avvenuto nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un’ovovia... Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita cabina di un’ovoviaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un’ovovia sarebbe precipitata nella tarda... Approfondimenti e contenuti su Tragedia sulle Alpi cabinovia precipita... Tragedia in Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: morta l’unica persona a bordoUna cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. Lo scrive il quotidiano ‘Blick‘ spiegando che i soccorritori sono sul posto. Testimoni han ... affaritaliani.it Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita una cabinovia. Polizia: Una vittimaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia è precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cant ... msn.com