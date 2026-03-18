Tragedia in Svizzera precipita la cabina di un’ovovia per il forte vento | una vittima accertata Il video choc

Una vittima è stata confermata dopo che una cabina di un’ovovia è precipitata nella zona sciistica di Engelberg, nel cantone Obvaldo, in Svizzera, a causa di condizioni di forte vento. Un video mostra l’incidente, che ha provocato grande shock tra i presenti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno gestendo le operazioni di soccorso.

La cabina di un’ovovia è precipitata in Svizzera, nella struttura sciistica di Engelberg, nel cantone Obvaldo. I motivi dell’incidente non sono ancora stati chiariti, anche se nella zona c’era un forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. In base alle prime ricostruzioni e ai video diffusi sul web dai testimoni, il vano si sarebbe staccato poco dopo la stazione intermedia e avrebbe iniziato a cadere lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Per di più, un’altra cabina ha dovuto essere evacuata. Come ha scritto Blick, in alcune immagini si vedono persone che corrono sul luogo dell’incidente, mentre una fotografia ritrae il trasferimento di almeno un ferito da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia in Svizzera, precipita la cabina di un’ovovia per il forte vento: una vittima accertata. Il video choc Articoli correlati Leggi anche: Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita la cabina di un’ovovia: un mortoA causa del forte vento la cabina di un’ovovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, ribaltandosi più volte lungo il... Una selezione di notizie su Tragedia in Svizzera precipita la... Discussioni sull' argomento Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: 6 morti e 5 feriti. Un testimone: Un uomo si è dato fuoco all'interno; Fugge dall'ospedale in Svizzera, cade in laguna dal Ponte: 30enne miracolata. Tragedia in Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: morta l’unica persona a bordoUna cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. Lo scrive il quotidiano ‘Blick‘ spiegando che i soccorritori sono sul posto. Testimoni han ... affaritaliani.it Svizzera, tragedia a Engelberg: precipita cabina della funivia, un mortoUna cabina della funivia si è staccata nel comprensorio sciistico di Engelberg. Nell'area il vento soffiava fino a 130 kmh ... montagna.tv Una tragedia immensa, inaspettata, difficile da descrivere, da comprendere e da accettare, nella sua terribile ingiustizia. Un bambino di poco più di un anno, che sino al giorno prima godeva di ottima salute e che, all’improvviso, non c’è più. È il dramma che ha - facebook.com facebook Tragedia sfiorata a #Engelberg, in Svizzera. Una #cabinovia è precipitata a causa del forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. C’è almeno una vittima. #Tg1 x.com