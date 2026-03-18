Traffico Roma del 18-03-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 18 marzo 2026, il traffico a Roma sul Raccordo Anulare era ancora molto intenso, soprattutto in carreggiata. La situazione si presentava congestiona, con veicoli in movimento rallentato e code che si estendevano lungo diverse tratte. La presenza di mezzi in transito rallentato influiva sulla fluidità della circolazione nella zona.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati permane intenso traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ci sono incolonnamenti a tratti a partire dalla Bufalotta fino all'uscita alla rustica complicare la situazione incidente di lieve entità all'altezza della Nomentana nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sempre in carreggiata esterna altre cose le uscite Prenestina e Tiburtina in tangenziale ancora code tra Corso Francia e la Salaria in direzione di San Giovanni permangono poi incolonnamenti anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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