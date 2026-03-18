Traffico Roma del 18-03-2026 ore 16 | 30

Il 18 marzo 2026 alle 16:30, il traffico a Roma viene monitorato dall'infomobilità curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Durante questo orario, vengono segnalate eventuali criticità o variazioni sulla viabilità cittadina, con aggiornamenti forniti in tempo reale tramite i canali ufficiali. La gestione del traffico continua a essere sotto stretta sorveglianza per garantire un flusso più regolare possibile.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani dalle 21 allo stadio Olimpico si giocherà a Roma Bologna partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League di versione dall'inizio della partita scatta il piano viabilità che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico possibili rallentamenti o temporanee chiusure nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi l'area del Foro Italico è raggiungibile in modo sostenibile senza auto utilizzando 19 linee del trasporto pubblico domenica Si corre la maratona di Roma partenza alle 8 dai Fori.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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