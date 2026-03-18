Alle otto e trenta del 18 marzo 2026, il traffico a Roma è molto sostenuto sulle principali vie consolari che portano al centro città. Le strade di accesso più trafficate presentano code e rallentamenti, con veicoli che si muovono a passo d’uomo o in congestione. La situazione interessa soprattutto le arterie di collegamento più utilizzate dai pendolari nelle prime ore della giornata.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria dove al traffico intenso si aggiungono i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe ci sono incolonnamenti a partire dalla motorizzazione civile alla tangenziale est e code anche sulla Cassia bis Veientana per traffico e incidente tra Castel de' ceveri e prima porta incidente su via Pontina code tra via di Decima e Tor de' Cenci in direzione della capitale incidente anche su via Ardeatina all'altezza del raccordo anulare Ci sono code da via della Falcognana in direzione della città è sempre su via Aretina code tra via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2026 ore 08:30

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