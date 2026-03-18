Alle 7:30 del 18 marzo 2026, il traffico a Roma presenta i consueti spostamenti sulle principali vie consolari. Si registrano code e rallentamenti tra le arterie più trafficate della città, con alcune zone che risultano particolarmente congestionate. La situazione è monitorata in tempo reale, con le forze dell’ordine che gestiscono la viabilità per facilitare il flusso di veicoli.

Luceverde Roma Bentrovati consueti spostamenti di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico intenso si aggiungono lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe ci sono in coronamenti dalla motorizzazione civile alla tangenziale est code a tratti anche su via Pontina 3 Pomezia il raccordo anulare attenzione all'altezza di Tor de' Cenci segnalato anche un incidente e sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra La Romanina è via Appia rallentamenti e code anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana sull'Ardeatina code tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2026 ore 07:30

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