Alle 09:30 del 18 marzo 2026, il traffico sulla rete viaria laziale si presenta intenso, con rallentamenti significativi nella zona di maggiore transito. Si segnalano code e congestioni che coinvolgono le arterie principali della regione, rendendo difficile il passaggio per molti automobilisti. La situazione viene monitorata costantemente per aggiornamenti sulle condizioni delle strade e possibili interventi.

luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma maggiori difficoltà a lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente ci sono aggiornamenti tra Salaria e Trionfale coda per traffico in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina e tra Casilina e Appia coda in entrata a Roma su tratto Urbano della A24 roma-teramo dal raccordo anulare tangenziale est su via Pontina si sta in fila causa di un incidente avvenuto tra via di Decima e Tor de' Cenci in direzione della capitale incidente anche sulla A12 Roma Civitavecchia code tra Civitavecchia Porto Civitavecchia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-03-2026 ore 09:30

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