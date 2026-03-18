Nel match tra Perugia e Torres, il risultato finale è un pareggio. La partita si svolge al Cur e vede Tedesco impegnato a spingere e rafforzare l’attacco delle sue squadre. Entrambe le formazioni cercano di ottenere punti, ma nessuna delle due riesce a prevalere sull’altra nel tempo regolamentare. Il match si conclude quindi con un segno “x”.

Il big match di giornata, anche se non sarà per un obiettivo di vertice, si gioca al Cur, tra Perugia e Torres. Mantenere la categoria vale tanto quanto sognare il salto. La squadra umbra e quella sarda vengono da tre risultati utili consecutivi, sono in buona salute e hanno anche altre questioni in comune. Le due squadre, infatti, hanno lo stesso punto debole: nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si distraggono. I biancorossi hanno subito dieci gol, i sardi 9. Un brutto quarto d’ora che il Grifo dovrà limare per evitare di commettere ancora gli stessi errori. E portare a termine la missione. La storia dice che tra le due squadre a farla da padrone è il segno x. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra Perugia e Torres regna il segno “x“. Ma Tedesco spinge e potenzia l’attacco

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Perugia, il ’mercato’ dovrà attendere. Tedesco ripartirà dalle certezze del 4-3-1-2Cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, diciannove gol fatti, sedici subiti: questo lo score del Perugia di Tedesco.

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