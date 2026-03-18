La squadra giallorossa affronta il Bologna in Europa League nel ritorno della competizione. Dopo la sconfitta a Como, le speranze di qualificazione in Champions League si riducono. La partita con il Bologna diventa decisiva per il proseguimento della stagione europea e per le ambizioni di classifica. Arbitri e stanchezza sono temi che accompagnano questo momento della squadra.

La delusione di Como e le chance di Champions League che scendono per i giallorossi. Il match di ritorno in Europa League contro il Bologna diventa fondamentale per una nuova spinta in vista del finale di stagione. L'appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tra arbitri e stanchezza la stagione dei giallorossi passa per il Bologna in Europa | GUARDA

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