Totti omaggia Maradona | Il più forte di tutti

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, l'ex calciatore Francesco Totti ha visitato un murales dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli. Durante la visita, Totti ha reso omaggio al campione argentino, definendolo “il più forte di tutti”. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno assistito al gesto dell'ex calciatore di rendere omaggio alla figura di Maradona.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Nella notte tra il 17 ed il 18 marzo Francesco Totti ha reso omaggio a Diego Armando Maradona, andando in visita al murales a lui dedicato ai Quartieri Spagnoli. Tra i due c’è sempre stato un grande rapporto. Nella partita della Pace del 2016, disputatasi allo Stadio Olimpico, l’ex capitano romanista si rifiutò di indossare la fascia di capitano nonostante le continue insistenze dell’argentino, perché, secondo Totti, era giusto la indossasse lui. Totti ha pubblicato sui social una foto del murales e una scritta: “Il più forte di tutti”. In sottofondo la canzone “Ho visto Maradona“. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti omaggia Maradona: “Il più forte di tutti” Articoli correlati John Carew: "All'Aston Villa per il principe William, Totti il più forte. Futuro? Un film di James Bond"C’è chi gioca le finali di Champions League e finisce per diventare una star di Hollywood. Leggi anche: Ti ricordi… Mágico Gonzalez, il salvadoregno con una piuma nel calzino. Maradona diceva: “È l’unico più forte di me” Totti lo tiene claro!! MARADONA.#futbol #football #viralshorts #shorts #calcio #italia Altri aggiornamenti su Totti omaggia Temi più discussi: Totti a Napoli, omaggio a Maradona: Il più forte di tutti; Totti-Maradona, amicizia senza tempo: il toccante omaggio social di Francesco al Pibe de Oro; Totti a Napoli, tributo da brividi a Maradona: Il più forte di tutti – FOTO; Bove, notte speciale: primo gol con il Watford. Totti rende omaggio a Maradona: Il più forte di tutti – FOTOFrancesco Totti omaggia Diego Maradona su Instagram, ricordando il legame speciale e il rispetto tra i due campioni. Il più grande di tutti. siamolaroma.it Totti a Napoli nella notte, omaggio a Diego: Il più forte di tuttiNella notte tra 17 e 18 marzo, Francesco Totti ha reso omaggio a Diego Armando Maradona, leggenda del calcio e amico dell'ex capitano della Roma. Tra i due c'è sempre stato un buon rapporto, nonostant ... msn.com Totti omaggia Maradona! L'ex bandiera giallorossa fa tappa a Napoli a Largo Maradona, il logo sacro per tutti i tifosi azzurri. Il calciatore ha postato una foto del murales con una frase di stima e affetto per il Dios azzurro: "Il più forte di tutti" Scarica l’app di Na - facebook.com facebook “Il più forte di tutti.” Francesco Totti omaggia Maradona a Napoli: parole da brividi per una leggenda che ha segnato la storia del calcio. #asroma #Roma #asr #Totti #Maradona #Napoli #calcio rivistalaroma.it/2026/03/totti-… x.com