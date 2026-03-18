Tottenham-Atletico Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 18 marzo, si disputa la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra Tottenham e Atletico Madrid. La sfida si gioca in Inghilterra e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, e l'incontro è molto atteso dagli appassionati di calcio.

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, il Tottenham ospita l'Atletico Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si parte dalla vittoria per 5-2 dei Colchoneros in Spagna, segnata dalla scelta, rivelatasi disastrosa, di Tudor di lanciare Kinsky in porta al. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Atletico Madrid-Tottenham, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Gol PAZZESCHI che non vedremo più Una selezione di notizie su Tottenham Atletico Madrid orario... Temi più discussi: Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atletico Madrid-Tottenham: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali degli ottavi di Champions; Dove vedere Tottenham-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L'Atletico sugli scudi, 5-2 al Tottenham: Kinsky vive 15' da incubo. Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, il Tottenham ospita l'Atletico Madrid - in diretta tv e streaming - nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione eur ... msn.com Dove vedere Tottenham-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioniTottenham-Atletico Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è l'app Sky Go; l'alternativa è offerta da NOW, ... calciomercato.com Tudor alla vigilia di Tottenham Atletico Madrid Le parole del tecnico in conferenza stampa - facebook.com facebook #Tudor alla vigilia di #TottenhamAtleticoMadrid Le parole del tecnico in conferenza stampa x.com