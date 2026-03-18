Tottenham-Atletico Madrid Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Londra

Stasera alle 21, al Tottenham Hotspur Stadium, si gioca il match di ritorno tra Tottenham e Atletico Madrid valido per la Champions League. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici indicano almeno tre gol attesi nel confronto. L’Atletico Madrid punta a qualificarsi tra le otto migliori squadre d’Europa, un risultato importante considerando le competizioni in corso.