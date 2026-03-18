A Torre Annunziata, le forze dell'ordine hanno arrestato il proprietario di una stamperia clandestina che produceva milioni di euro falsi utilizzando tecniche di invecchiamento. Durante l’operazione sono stati sequestrati 2,8 milioni di euro falsi e 2,2 chilogrammi di droga. L’intervento ha portato al fermo dell’individuo coinvolto in questa attività illegale.

Un arresto e un maxi sequestro di banconote false e sostanze stupefacenti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata. Un immobile adibito a stamperia clandestina è stato individuato e sottoposto a perquisizione, portando al rinvenimento di oltre 2.800.000 euro in banconote contraffatte e 2,2 kg di droga. Il proprietario del locale è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Operazione della Guardia di Finanza: la scoperta della stamperia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli, in collaborazione con il Gruppo Torre Annunziata, hanno condotto un’attività di controllo economico del territorio che ha portato alla scoperta di una vera e propria stamperia clandestina alla periferia del comune oplontino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torre Annunziata, così fabbricavano milioni di euro falsi con tecniche di invecchiamento: un arresto

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