Torna Voices, l’evento dedicato ai podcast del Post, e questa volta si svolge per un intero weekend. Per la prima volta, le giornate dal vivo si estendono a due giorni consecutivi, sabato 11 e domenica 12. Durante l’evento, sarà possibile ascoltare talk, interviste e approfondimenti con vari protagonisti del settore. L’appuntamento si terrà in una location urbana nel centro della città.

Per la prima volta le giornate dal vivo dedicate ai podcast del Post saranno due: sabato 11 e domenica 12 aprile, sempre alle OGR di Torino Voices, l’evento del Post dedicato ai suoi podcast e a quello che ci gira intorno, torna anche quest’anno a Torino, con una novità: per la prima volta durerà due giorni, con incontri sabato 11 e domenica 12 aprile. Sarà la quarta edizione di Voices e sarà una nuova occasione per incontrarsi, fare giornalismo dal vivo e partecipare alle registrazioni di alcuni podcast del Post. Come nelle edizioni precedenti, Voices sarà ospitato negli spazi delle OGR Torino, e quest’anno sarà organizzato con l’aiuto di Banca Etica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Torna Voices, quest’anno per tutto il weekend

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