torna pieve classica con il suo quinto appuntamento della stagione 2026

Sabato 21 marzo 2026 si tiene il quinto appuntamento di Pieve Classica a Arezzo. Dopo il concerto dedicato a Morgan del 5 marzo, l’evento vede protagonista il coro femminile EOS di Roma. La serata si svolge nella location abituale e coinvolge il pubblico con un’esibizione corale di musica vocale. L’appuntamento si inserisce nella stagione musicale del festival.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Dopo il grande successo della serata dedicata a Morgan del 5 marzo scorso, sabato 21 torna Pieve Classica con il suo quinto appuntamento, il concerto del coro femminile EOS di Roma. Il Coro femminile Eos di Roma nasce dall'esperienza maturata dal 1995 come coro di voci bianche. Dal suo esordio come coro femminile nel 2000 il gruppo si dedica allo studio di musica corale di varie epoche e stili, tanto da esibirsi sia nel repertorio antico, contemporaneo con opere prime espressamente dedicate al coro Eos ma anche con spettacoli di canto pop, jazz o popolare con una originale commistione di musica corale e teatro.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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