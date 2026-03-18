Domenica si svolgerà a Pieve Santo Stefano la Granfondo Le Vie di Francesco, evento che si tiene ogni anno in questa località. La manifestazione rientra in quattro challenge diversi: Umbria Tuscany MTB, Appennino Superbike, MTB Tour Toscana e Mare & Collina. Alla gara parteciperanno ciclisti provenienti da varie regioni, pronti a sfidarsi su un percorso che attraversa il territorio.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Domenica torna la Granfondo Le Vie di Francesco, l’appuntamento di Pieve Santo Stefano inserito in ben 4 challenge: Umbria Tuscany MTB, Appennino Superbike, MTB Tour Toscana e Mare & Collina. Un agglomerato che sta favorendo una partecipazione quanto mai ampia se si considera che a oltre una settimana dall’evento era già stato superato il muro dei 400 iscritti e se ne attendono almeno altri 150, considerando che molte società devono ancora presentare i loro elenchi. Si profila una gara di altissimo livello, una vera e propria rivincita della GF del Syrah di domenica scorsa a Cortona. Hanno già dato la loro adesione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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