Torna il freddo nevicate sull’Appennino e forte vento di grecale

Torna il freddo sull’Italia centrale con nevicate che interessano l’Appennino. Nell’ultima giornata, sono stati registrati circa dieci centimetri di neve all’Abetone, mentre fiocchi sono caduti anche sull’Amiata, sul passo della Cisa e nell’Aretino. Il vento di grecale si è intensificato, accompagnando le precipitazioni e creando condizioni di maltempo in diverse zone.

Firenze, 18 marzo 2026 – Una decina di centimetri registrati nelle ultime ore all’Abetone, fiocchi anche sull’Amiata, sul passo della Cisa, nell’Aretino. E quota neve prevista intorno agli 800-900 metri nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo. La neve a marzo non è strana, semmai sorprende un po’ questa “rinfrescata” dopo giorni di temperature non solo miti, ma sopra la media del periodo. Giorni di primavera bruscamente interrotti da aria fredda come del resto ampiamente previsti dalle previsioni del Lamma. "E nelle prossime ore il tempo migliorerà – dice Giorgio Bartolini, previsore del Lamma – ma resterà comunque fresco, quindi la neve non dovrebbe sciogliersi subito”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il freddo, nevicate sull’Appennino e forte vento di grecale Articoli correlati Leggi anche: Il Grecale non dà tregua: vento forte, allerta gialla estesa a tutto martedì Prolungata l’allerta arancione per vento e mareggiate, sull’Appennino sud torna la neveFIRENZE – Una perturbazione atlantica interesserà la Toscana fino alla mattina di sabato (10 gennaio) con forti venti e mareggiate lungo tutta la... Una raccolta di contenuti su Torna il freddo nevicate sull'Appennino... Temi più discussi: Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. Accumuli fino a 30 cm; Weekend freddo: torna la neve sulle Alpi; Italia tra sole e piogge, ma nel weekend torna il freddo: neve sulle Alpi e temperature in calo; Ondata di freddo tra 18 e 19 marzo, quali sono le regioni a rischio. Vortice Jolina sull'Italia, poi torna l'inverno con il freddo dei Balcani: temperature 4-5 gradi sotto la mediaSembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. E invece ecco che a metà settimana, ... msn.com Ciclone freddo per tre giorni, ecco dove si torna in pieno InvernoL'inverno si riaffaccerà nel Mediterraneo con veemenza proprio nel finale di stagione. Un'ondata di freddo proveniente dall'est Europa scaraventerà più di ... meteogiornale.it La prima pagina di Gazzetta: Calha torna per lo scudetto - facebook.com facebook Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com