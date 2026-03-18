Nella notte del 17 marzo 2026, all’interno dell’istituto penitenziario Lorusso e Cutugno di Torino, è deceduto Bernardo Pace, un uomo di 62 anni proveniente da Trapani. La notizia è stata resa nota nelle ore successive e ha suscitato attenzione tra le autorità e le forze dell’ordine. La sua morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire.

Nel silenzio della notte del 17 marzo 2026, la tragedia ha colpito l’istituto penitenziario Lorusso e Cutugno di Torino con la morte di Bernardo Pace, un cittadino trapanese di 62 anni. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 18:30 all’interno del blocco E, una zona destinata ad attività comunitarie che accoglie anche iniziative sportive e il polo universitario. Le prime ricostruzioni indicano che l’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Bernardo Pace, noto nel contesto locale come Tino di Trapani, era tra i condannati nell’ambito della maxi-inchiesta denominata Hydra, conclusasi il 12 gennaio scorso con una pena di 14 anni e 14 mesi da scontare originariamente nel carcere di Opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: morto Bernardo Pace, il boss trapanese

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