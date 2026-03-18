Torino bimbo muore soffocato per un boccone mentre la mamma è in ospedale per partorire

Un bambino di meno di un anno è morto a Torino dopo aver soffocato con un boccone di cibo. La madre si trovava in ospedale per partorire al momento dell’incidente. La scena si è svolta nel pomeriggio e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause di quanto accaduto.

Roma, 18 marzo 2026 – Dramma oggi pomeriggio a Torino. Un bambino di meno di un anno è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire. Il bimbo si trovava in casa con la zia, che ha attivato immediatamente i soccorsi chiamando il 118. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti ma comunque troppo tardi per salvare il piccolo, che è stato trovato in condizioni ormai disperate. Le manovre di rianimazione non hanno avuto effetto, e i sanitari hanno tentato la corsa in ospedale. L'ambulanza ha raggiunto d'urgenza l'ospedale Maria Vittoria, dove tra l'altro era ricoverata la madre per il parto, ma anche questo tentativo è risultato inutile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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