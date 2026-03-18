Torino bimbo muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire

A Torino, un bambino di meno di un anno è deceduto a causa di un soffocamento provocato da un boccone di cibo. La madre si trovava in ospedale per partorire al momento dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La famiglia è sotto choc per quanto accaduto.

A Torino un bambino di meno di un anno è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire. Il piccolo era in casa con la zia, che ha immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 118. L’ambulanza è giunta in pochi minuti, ma le condizioni del bimbo sono apparse fin da subito disperate. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione e successivamente lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale Maria Vittoria, dove la madre era ricoverata per il parto. Anche questo tentativo si è però rivelato vano. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti. Da quanto emerso finora non sarebbero stati rilevati elementi diversi da quelli riconducibili a una tragica fatalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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