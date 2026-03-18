Torino bimbo muore soffocato da un boccone mentre la madre è in ospedale per partorire

A Torino un bambino di meno di un anno è deceduto dopo aver ingerito un boccone di cibo che gli ha provocato il soffocamento. La madre si trovava in ospedale per partorire in quel momento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della vicenda. La tragedia si è consumata in un’abitazione della città.

Tragedia a Torino, dove un bambino di meno di un anno è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone di cibo. Il piccolo si trovava in casa con la zia mentre la madre era ricoverata in ospedale per partorire. È stata proprio la zia a rendersi conto di quanto stava accadendo e ad attivare immediatamente i soccorsi, chiamando il 118. L’ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma le condizioni del bambino sono apparse fin da subito disperate. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione e poi hanno deciso di trasportare il piccolo d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, lo stesso dove in quel momento era ricoverata la madre per il parto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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