Torino | addio all’inverno con ghiaccio e hit del 2010

A Torino il 28 marzo si svolge l’evento “Let it Go” al Palavela, dove la pista di ghiaccio viene trasformata in una sala da ballo a tema. L’iniziativa segna la fine dell’inverno nella città, offrendo un’esperienza speciale agli spettatori. La serata rappresenta un’occasione per condividere musica e divertimento in un’atmosfera diversa dal solito.

Torino accoglie l’addio all’inverno con un evento inedito al Palavela. La serata Let it Go trasforma la pista di ghiaccio in una sala da ballo tematica, fissata per il 28 marzo prossimo. Un appuntamento che unisce il pattinaggio alla nostalgia musicale degli anni Duemila. La città piemontese non si ferma ai primi segnali primaverili e mantiene viva la stagione fredda fino all’ultimo istante possibile. L’evento si colloca nel cuore della metropoli, sfruttando le strutture del Palavela per offrire un’esperienza sensoriale completa. I visitatori potranno scivolare sul ghiaccio mentre i classici musicali più famosi risuonano nell’ambiente. Una Serata Tematica tra Ghiaccio e Nostalgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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