A Torino, tre autolavaggi sono stati sequestrati e quattro persone, tra cui una madre e i suoi tre figli di origine marocchina, sono state messe sotto indagine. La polizia ha rilevato che un autolavaggio offriva un servizio a 30 euro per 11 ore di lavoro. Le indagini riguardano presunti casi di sfruttamento lavorativo nelle strutture situate a Torino, Nichelino e Moncalieri.

Quattro persone, una madre e i suoi tre figli di origine marocchina, si trovano sotto indagine per sfruttamento lavorativo in tre autolavaggi situati a Torino, Nichelino e Moncalieri. Le strutture sono state sigillate dalla magistratura dopo che due lavoratori hanno denunciato condizioni disumane: trenta euro al giorno per undici ore di servizio senza alcuna protezione contro sostanze corrosive. L’inchiesta, guidata dal sostituto procuratore Francesco Pelosi, ha portato al sequestro delle attività commerciali gestite dalla famiglia accusata di aver approfittato dello stato di bisogno di altri immigrati. I fatti emergenti descrivono un sistema di schiavitù moderna dove diritti fondamentali come ferie o assicurazione sanitaria sono stati sistematicamente negati ai dipendenti reclutati tramite intermediazione illecita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: 30 euro per 11 ore, sequestrati 3 autolavaggi

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