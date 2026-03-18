Tor San Lorenzo arrestato con crack in auto e in casa | sequestrati 89 grammi

In una operazione a Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato un uomo dopo aver trovato in auto e in casa circa 89 grammi di crack. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 18 marzo e ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. L’uomo è stato condotto in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ardea, 18 marzo 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, congiuntamente ai militari della stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne domiciliato ad Ardea, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nella località di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Nel corso dell’attività i militari hanno fermato l’uomo mentre si trovava a bordo della propria autovettura, in compagnia di un altro soggetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Tor San Lorenzo. I Carabinieri scoprono droga in casa a un 76enne del posto. Sequestrati oltre 700 grammi di stupefacenti tra hashish e cocainaCronache Cittadine TOR SAN LORENZO – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76 enne L'articolo... Tutto quello che riguarda Tor San Lorenzo arrestato con crack in... Temi più discussi: Scappa inseguito dai carabinieri e prova a nascondersi in casa: 20enne nei guai; Tor San Lorenzo, pusher fugge in scooter alla vista dei carabinieri: arrestato; Fuga in scooter dai carabinieri, trovato in casa con oltre un etto di hashish; Roma: tenta fuga in scooter ma viene bloccato sotto casa, arrestato spacciatore a Tor San Lorenzo. Tor San Lorenzo, arrestato con crack in auto e in casa: sequestrati 89 grammiArdea, 18 marzo 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, congiuntamente ai militari della stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno arrestato in flagranza di r ... ilfaroonline.it Roma: tenta fuga in scooter ma viene bloccato sotto casa, arrestato spacciatore a Tor San LorenzoArrestato un 20enne a Marina Tor San Lorenzo per spaccio di sostanze stupefacenti. Scoperti hashish e contante nella sua abitazione. romadailynews.it TOR SAN LORENZO - TENTA LA FUGA IN SCOOTER, BLOCCATO SOTTO CASA. ARRESTATO - facebook.com facebook