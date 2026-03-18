Tony Hadley ospite speciale del Concertozzo di Elio e Le Storie Tese

Da lopinionista.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Hadley sarà l’ospite speciale del Concertozzo, l’evento organizzato da Elio e Le Storie Tese con il Trio Medusa, che si terrà a Biella sabato 27 giugno 2026. La sua presenza si aggiunge alla manifestazione che combina musica e impegno sociale, attirando l’attenzione di pubblico e media. Hadley è riconosciuto come una delle voci più influenti a livello internazionale nel panorama musicale.

MILANO – Tony Hadley, tra le voci più autorevoli del panorama internazionale, sarà ospite speciale del Concertozzo, l’evento di Elio e Le Storie Tese ideato con il Trio Medusa per unire musica e impegno sociale, in programma sabato 27 giugno 2026 a Biella. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si distingue per il forte valore inclusivo che la caratterizza: il servizio food dell’evento è infatti affidato a ragazzi autistici, coinvolti attraverso associazioni e realtà dedicate. Anche per l’edizione 2026 l’area food sarà guidata da PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora, che affianca il progetto dal 2022. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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