Tony Hadley sarà l’ospite speciale del Concertozzo, l’evento organizzato da Elio e Le Storie Tese con il Trio Medusa, che si terrà a Biella sabato 27 giugno 2026. La sua presenza si aggiunge alla manifestazione che combina musica e impegno sociale, attirando l’attenzione di pubblico e media. Hadley è riconosciuto come una delle voci più influenti a livello internazionale nel panorama musicale.

MILANO – Tony Hadley, tra le voci più autorevoli del panorama internazionale, sarà ospite speciale del Concertozzo, l’evento di Elio e Le Storie Tese ideato con il Trio Medusa per unire musica e impegno sociale, in programma sabato 27 giugno 2026 a Biella. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si distingue per il forte valore inclusivo che la caratterizza: il servizio food dell’evento è infatti affidato a ragazzi autistici, coinvolti attraverso associazioni e realtà dedicate. Anche per l’edizione 2026 l’area food sarà guidata da PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora, che affianca il progetto dal 2022. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tony Hadley ospite speciale del Concertozzo di Elio e Le Storie Tese

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Siamo felicissimi e orgogliosi di annunciare il nuovo super ospite del Concertozzo 2026: un grande amico e soprattutto una voce straordinaria… Mr. Tony Hadley! Un motivo in più per non mancare alla due giorni di Biella: vi aspettiamo il 26 e 27 giugno! S - facebook.com facebook