Toni apocalittici e nemici al rogo L’unica carta del No è la rabbia

Nelle recenti manifestazioni, sono tornati gli insulti e i manichini decapitati, con slogan che parlano di un pericolo per donne e gay. I partecipanti urlano contro le politiche del governo, usando un linguaggio forte e simboli provocatori. Le piazze si riempiono di tensione, mentre i manifestanti esprimono la loro rabbia in modo acceso, senza usare mezze misure.

Tornano gli insulti e i manichini decapitati, al grido: «In pericolo le donne e i gay». Questa particolare campagna elettorale ci consente di analizzare alcuni aspetti decisivi sia dell’attuale scenario politico sia, soprattutto, delle modalità attraverso le quali viene strutturata la propaganda elettorale. Il presupposto fondamentale della consultazione referendaria, che avrà luogo domenica e lunedì, è l’assenza di quorum. Tale particolarità, in un assetto ormai consolidato di affluenza bassa e di utilizzo dell’astensionismo come strumento per far fallire le consultazioni referendarie, unita all’importanza decisiva del quesito, ha caricato questo referendum di temi politici e ideologici ma anche culturali e relativi all’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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