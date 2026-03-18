Tommaso Cerno ha dichiarato al Corriere della Sera che Giada Belloch, figlia di suo marito, non lavora in Rai. Ha inoltre sottolineato che, nonostante l'assenza di un impiego nel settore radiotelevisivo, la considera una persona molto importante. La precisazione arriva in risposta a voci o supposizioni riguardanti un suo ruolo nell’azienda di Stato.

In un'intervista al Corriere della sera, Tommaso Cerno chiarisce che Giada Belloch - figlia di suo marito- non ha nessun lavoro in Rai, ma per lui è una persona importantissima Qualche giorno fa è emersa una polemica che riguardail ruolo di Giada Bellocch, figlia del marito di Tommaso Cerno, come social media manager in Rai. Il tutto è emerso dopo che una pagina ha segnalato che nel profiloLinkedindella ragazza lei menzionava di essere dipendente proprio in quel ruolo e per la prima rete. Appena è scoppiato il caso l’info suLinkedinè scomparsa e sia la Rai sia Cerno hanno negato tutto ciò. Oggi, alCorriere della Sera, il giornalista conferma questa versione dei fatti: “Hanno detto che ha un contratto da social media manager ma non c’è niente di vero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tommaso Cerno fa chiarezza su Giada Belloch “nessun lavoro in Rai”

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