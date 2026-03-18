Su Prime Video sono stati diffusi i primi video dal set di Tomb Raider, dove Sophie Turner interpreta Lara Croft. L’attrice si prepara a portare sullo schermo il celebre personaggio dei videogiochi, in un progetto che segue il successo di Fallout. La produzione mostra scene inedite e dettagli sul look e l’atteggiamento della protagonista. La serie si propone di rinnovare la saga con un nuovo approccio narrativo.

Dopo lo straordinario successo di Fallout, Prime Video consolida la sua posizione come leader degli adattamenti videoludici. Gli occhi di tutto il mondo sono ora puntati sulla nuova serie live-action di Tomb Raider, che vedrà Sophie Turner (celebre per Game of Thrones ) vestire i panni dell’archeologa più famosa del gaming: Lara Croft. Grazie a recenti leak dal set pubblicati dal Daily Mail e condivisi dai fan su X (Twitter), abbiamo finalmente un primo sguardo concreto sull’azione e sul look che caratterizzeranno lo show prodotto da Amazon. Il Nuovo Look di Lara Croft: Addio al Classico, Spazio al Tattico. A video of Sophie Turner as Lara Croft on the set of the live-action Tomb Raider series for Amazon Prime Video has also been shared by @DailyMailUK! It features footage from those new photos! https:t. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tomb Raider: Sophie Turner è Lara Croft nei primi video dal set della seria Primi Video

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